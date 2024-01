AltaVoce Academy: come diventare giovane attivista

AltaVoce Academy è un percorso formativo, completamente gratuito, e aperto ai ragazzi e le ragazze fra i 16 ed i 23 anni. Il suo obiettivo è quello di fornire le nozioni per l'utilizzo dei principali strumenti della partecipazione e dell’attivismo civico.

L'iniziativa è realizzata con Cittadinanzattiva e Agesci, con la partnership accademica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e di Edulia-Treccani e con il contributo dei partner territoriali, GetUp, Agape, ASAI, Cieli Aperti, Cittadinanzattiva Campania, Acmos.

Il progetto è realizzato in collaborazione con molte realtà civiche giovanili territoriali presenti nelle 6 regioni italiane delle città in cui si svolgeranno i laboratori in presenza (Udine, Torino, Prato, Roma, Napoli, Reggio Calabria).

Tutto quello che c'è da sapere sulla Academy

QUANDO?

Il percorso base inizia il 15 marzo 2024 e termina il 15 giugno 2024, in modalità mista, online e in presenza. Da Ottobre a 2024 a dicembre 2024 saranno disponibili di percorsi specialistici interamente online per un totale di 20 ore, aperti non solo a chi ha frequentato il corso base, ma anche ad altri candidati.

Tutti i ragazzi e le ragazze che hanno fra i 16 ed i 23 anni di età che vivono in Italia, studenti/esse, lavoratori/trici o in attesa di occupazione, di qualsiasi nazionalità e provenienza.

Per quest’anno il percorso avrà un totale di 300 posti.

Il corso si svolge on line, sulla piattaforma telematica WeSchool, con laboratori in presenza a Torino, Udine, Prato, Roma, Napoli e Reggio Calabria, e laboratori digitali per gli iscritti di altre città.

Tutte le attività sono completamente gratuite, compreso il summer camp ed il rilascio degli attestati finali. AltaVoce Academy è un progetto interamente finanziato da Save the Children.

La partecipazione giovanile in Italia

In Italia circa un giovane su due nella fascia 14-19 anni ha svolto almeno un’attività di partecipazione civica e politica (49,9%) . Nella fascia di età 20-24 anni i valori salgono a 63,3% e sono in linea con la media nazionale (63,5%).

La partecipazione sociale nel 2022 non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia (31,3% nel 2019), ma coinvolge il 25,4% della popolazione ed è più diffusa rispetto all’anno precedente (19,9%). È più elevata fra i giovanissimi, con uno scarto di nove punti percentuali tra i 14-19enni (39,9%) e i giovani 20-24enni (30,9%), senza grandi differenze di genere.

