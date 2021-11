Christmas Jumper Day: Noemi e OVS per un Natale dedicato ai bambini

Anche per questo Natale OVS ha scelto di essere al nostro fianco per il Christmas Jumper Day con il maglione simbolo del Natale. Insieme a noi anche una testimonial d’eccezione, uno dei volti e delle voci più amate: la cantante Noemi.



“Sono orgogliosa di essere parte di questo progetto, che trasforma un semplice maglione natalizio in un capo simbolico, portatore di valori come la solidarietà. L'ho decorato con un omino di pan di zenzero per rimandare alla dolcezza, di cui tutti abbiamo bisogno in questi tempi complicati. Conosco l’attività e l'impegno di Save the Children ed è per me un onore essere al fianco di chi cerca da sempre di garantire un futuro ai bambini in difficoltà. Mia nonna era maestra in una scuola della periferia romana: mi ha insegnato che tutti i bambini hanno diritto a un’infanzia felice e meritano di sviluppare il loro potenziale”, ha commentato Noemi.

Dove trovare il maglione

Il maglione sarà in vendita nei negozi OVS e online su ovs.it a partire dal 6 dicembre. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, presso le casse degli store OVS, verrà inoltre attivata una raccolta fondi a sostegno ai nostri progetti. Parte del ricavato della vendita del maglione, disponibile in versione adulto, bambino e quest’anno anche nelle taglie baby 9/36 mesi, contribuirà a donare un futuro migliore a milioni di bambine e bambini a rischio in Italia e nel mondo.

Per approfondire leggi il comunicato stampa.