Punti Luce: 3 anni del nostro Centro a Platì

Il termine “povertà educativa” è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito pubblico sulle criticità legate all’infanzia, si tratta di un concetto che abbiamo introdotto ormai da diversi anni per indicare un fenomeno multidimensionale comprendente fattori socioeducativi, culturali, sanitari ed economici e che genera diversi effetti moltiplicatori.



Esiste una stretta correlazione tra povertà economica e povertà educativa e istruzione. Deprivazione materiale, NEET, dispersione scolastica e bassi livelli di competenza sono facce diverse della stessa medaglia. Il nostro Programma dei Punti Luce si inserisce in questo contesto per contrastare la povertà educativa e materiale di molti minori, anche in un’ottica di prevenzione dei fenomeni della dispersione e dell’abbandono scolastico oltre che per valorizzare e attivare le risorse e le competenze di bambini/e ed adolescenti.



Ci sono 26 Punti Luce in tutta Italia, da nord a sud, nelle aree più deprivate del Paese.

Il Punto Luce di Platì



Il Punto Luce di Platì sorge nella zona della Locride e ha esteso la nostra presenza in Calabria, dove eravamo già attivi con i Punti Luce di Scalea e San Luca. Oggi vogliamo parlarvi delle attività che svolgiamo proprio nel Comune di Platì, a settembre di quest’anno festeggiamo infatti tre anni dall’inaugurazione di questo importante presidio educativo dove solo nel 2022 abbiamo raggiunto 263 beneficiari.

le principali attività svolte nel Centro

In questo, come in tutti gli altri 25 Punti Luce, offriamo quotidianamente attività gratuite per i bambini e le bambine che frequentano il centro.



Ecco quelle principali che svolgiamo a Platì:



accompagnamento allo studio e invito alla lettura: diversificato per età e con modalità in presenza/on line; supporto agli studenti delle superiori anche con personale esterno specializzato per materia, laboratorio di lettura e creazione;

laboratori artistici, musicali e creativi: laboratorio teatro-movimento, laboratorio teatrale cooperativo “al posto tuo”, laboratorio interculturale “il giro del mondo in 24 elfi”, educazione all’uso responsabile dei new media, competenze digitali e laboratori STEM: laboratorio di robotica;

promozione sani stili di vita e promozione attività motorie e sportive: barca a vela ed escursioni;

percorsi di cittadinanza attiva e educazione ambientale;

supporto alla genitorialità sostegni individuali: sportello come punto di riferimento per i genitori;

visite e uscite sul territorio

Una festa per il Punto Luce di Platì

Per celebrare i 3 anni dall’inaugurazione del Punto Luce di Platì abbiamo organizzato un evento per festeggiare insieme questo momento, lunedì 18 settembre dalle 16 alle 18 presso il Punto Luce stesso, in Piazza Guglielmo Marconi.

