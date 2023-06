Le nostre iniziative per i minori migranti per la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno presentiamo una serie di iniziative per fare luce sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia.

Giovedì 22 giugno alle ore 10 presso la sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, in Piazza Montecitorio a Roma, promuove il convegno dal titolo “Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale accoglienza per i minori stranieri non accompagnati?”, durante il quale si discuterà sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, sulle strategie di tutela e di inclusione sociale per garantire a bambini, bambine e adolescenti il diritto di crescere al sicuro.

Inoltre, è stata creata la campagna social e un reportage in collaborazione con Torcha, per raccontare il viaggio che tanti ragazzi e ragazze compiono una volta arrivati in Italia, tra speranze, ostacoli e le molteplici sofferenze dei minori stranieri non accompagnati.

Giornata mondiale del Rifugiato: il convegno

Il sistema di protezione e di accoglienza dei minori non accompagnati è un elemento cruciale e rappresenta oggi una delle più importanti sfide con cui il sistema Paese deve misurarsi, che va coniugato con la garanzia di un percorso volto alla reale integrazione e inclusione.

Il convegno “Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale accoglienza per i minori stranieri non accompagnati?”, è stato pensato per avviare un confronto tra istituzioni, organizzazioni internazionali e società civile per una strategia efficace di tutela e di inclusione sociale dei minori stranieri. È possibile partecipare all'evento compilando il form.

All’evento interverranno, tra gli altri: Rosanna Rabuano, Vice Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno; Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Delegato ANCI Immi-grazione e Politiche per l’Integrazione; Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per Italia, Santa Sede e San Marino; Nicola dell’Arciprete, Coordinatore in Italia per l’Ufficio Regionale UNICEF Europa e Asia centrale; Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore Fondazione Migrantes; Syed Hasnain, Presidente UNIRE.

Giornata mondiale del Rifugiato: il reportage sui minori migranti

Inoltre, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, abbiamo lanciato oggi il teaser del reportage, realizzato in collaborazione con Torcha, il progetto editoriale di informazione sui social media nato per informare Millennials e GenZ su attualità, politica ed economia. Eccone un'anticipazione:

Il reportage racconta il viaggio che i tanti ragazzi e ragazze che arrivano in Italia compiono, dall’identificazione alla prima accoglienza, all’apprendimento della lingua e all’inclusione. Una narrazione potente in 3 tappe con interviste alle ragazze, ai ragazzi e agli operatori di Save the Children in diversi luoghi simbolo: da Lampedusa, fino alla frontiera di Ventimiglia, dove i ragazzi scelgono se restare in Italia o proseguire il viaggio in altri paesi europei. E infine la terza tappa, a Catania, racconta, invece, l’accoglienza a Civico Zero, il centro diurno a bassa soglia di Save the Children dedicato alle ragazze e ai ragazzi, che offre servizi di base, protezione e orientamento sui propri diritti, ma anche formazione linguistica, attività creative, laboratoriali e accompagnamento al lavoro, in un ampio processo di integrazione e di inclusione in rete con le realtà del territorio e con la cittadinanza.

I minori stranieri non accompagnati in Italia

A fine aprile 2023, i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 20.681, di cui 4 mila bambine e bambini fino ai 14 anni. Solo quest’anno, fino a metà giugno, sono stati 6 mila i minori senza genitori e figure adulte di riferimento arrivati in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo. Scopri di più sul Fenomeno della migrazione dei minori migranti.

Ragazzi e ragazze da accompagnare verso il futuro, garantendo loro il diritto di crescere al sicuro, sostenendoli nella piena integrazione e nella realizzazione dei loro sogni e aspirazioni.

Abbiamo voluto ancora una volta accendere i riflettori sui minori stranieri non accompagnati per raccontare motivazioni, sogni, speranze, ma anche le difficoltà e le molteplici sofferenze di bambini e adolescenti non accompagnati, ripercorrendo uno dei percorsi che affrontano quando arrivano nel nostro Paese.

Per approfondire leggi il comunicato stampa.