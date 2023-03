Pi Greco Day: cos'è e perché si festeggia?

Abbiamo mai provato ad immaginare un mondo senza numeri? Viviamo senza accorgercene in un mondo di orari, date, prezzi, metri quadri e km/h, per non parlare dei calcoli mentali che quotidianamente facciamo per decidere quale strada ci conviene prendere per andare al cinema, quanta farina ci serve per la torta di compleanno e quale media avremo in pagella di italiano.

Tutti questi processi sono possibili solo grazie allo studio della matematica. La matematica, come scienza, ha il potere di trasformare cifre e simboli in astrazioni che altre discipline riconvertono poi in realtà quotidiana, concreta.

Che cos'è il Pi Greco

Il Pi greco è una costante matematica, cioè un numero che ha un valore definito esattamente. Probabilmente a molti risulta familiare per il calcolo della circonferenza e del diametro del cerchio, ma il Pi greco è presente nella vita di tutti i giorni e in aspetti della nostra esistenza dalla determinazione dell’oscillazione di un pendolo all’attrazione fra due corpi elettromagnetici, dalla musica, alla statistica.

Nella secolare storia dei numeri, la scoperta di uno in particolare ha cambiato il modo di concepire molti processi matematici ed è diventato il più importante della nostra esistenza quotidiana, si tratta del numero:

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 3751…

Non sono numeri battuti a caso sulla tastiera, ma le prime 100 cifre di π, propriamente detto Pi greco.

Perché Si Festeggia La Giornata Del Pi Greco

Questo numero è talmente importante, che si è deciso di dedicargli una giornata. La giornata del Pi Greco si celebra ogni anno il 14 marzo perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi Greco. La festa è nata nel 1988 grazie al fisico statunitense Larry Shaw che organizzò i primi festeggiamenti al museo di scienze Exploratorium di San Francisco.

Piccola curiosità: la data coincide anche con il compleanno del famoso matematico Albert Einstein.

Dal 2020 la ricorrenza avviene nella Giornata Internazionale della Matematica che quest’anno avrà come tema “Mathematics for everyone”, matematica per tutti, sottolineando la necessità della costruzione di un sistema di insegnamento della matematica accessibile, ponendo l’attenzione anche sulla tematica della discalculia, disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.

All’interno dei sistemi scolastici e dei percorsi educativi è necessario attuare profonde riflessioni sulla possibilità di rendere accessibile la matematica a tutte e tutti, sia a chi presenta specifiche diagnosi sia a chi non trova semplice la comprensione e apprendimento della materia.

4 Attività Per Avvicinare Gli Studenti Alla Matematica

Attraverso metodologie di educazione non formale e attraverso attività esperienziali e partecipative si può rendere la matematica più inclusiva e divertente. Ecco 4 giochi e attività che possono essere proposte a scuola o a casa per avvicinare gli studenti e le studentesse alla matematica:

1. “Metodo Singapore”: uno dei principi base di questo metodo è che la matematica non è qualcosa che va memorizzato, ma una competenza: secondo questo metodo è importante raggiungere la padronanza della matematica attraverso tante strategie diverse. Il Metodo Singapore incoraggia gli alunni ad avere un atteggiamento positivo verso la matematica tramite diversi approcci: concreto, grafico pittorico, semantico e astratto.

2. Rompicapi matematici: proporre giochi e rompicapo matematici aiuta a scardinare quest'idea: un rompicapo matematico incuriosisce e stimola ragazzi e ragazze ad accogliere la sfida del gioco e a cogliere il lato ludico e ricreativo della materia.

3. Giochi da tavolo o di carte: questi giochi possono essere proposti in tutti i contesti, sia a casa che a scuola, organizzando anche sfide e tornei per coinvolgere ancora di più i partecipanti. Oltre ai classici giochi come UNO, la Tombola dei numeri o si possono creare giochi ad hoc come il Domino delle frazioni, il Memory delle tabelline, un Rubamazzetto geometrico o un Subbuteo fai da te.

4. Giochi all’aria aperta: attraverso questi giochi la matematica risulterà davvero coinvolgente e divertente! Puoi organizzare una Staffetta del calcolo matematico, una Bandierina matematica per allenarsi con i calcoli a mente, oppure ci si può esercitare sulle proprietà dei numeri con il gioco Una valanga di numeri.

