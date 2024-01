Safer Internet Day: 8 consigli per navigare sicuri

Il 6 febbraio 2024 è il Safer Internet Day, #SID2024, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Il Safer Internet Day è un momento importante in cui studenti e studentesse riflettono sull’utilizzo consapevole di internet sull’uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici.

Ormai da anni è stato scelto come motto della giornata “Together for a better internet”, ovvero, “Insieme per un internet migliore”, un incitamento a riflettere sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno di noi per rendere il mondo online un luogo sicuro.

Alcuni dati emersi dall’ultima indagine sul rapporto che gli adolescenti hanno con la Rete, condotta nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, coordinato dal MIUR e di cui noi siamo partner, rilevano come sette ragazzi su dieci si iscrivono ad un social network prima dei 14 anni, il 38,5% non conosce personalmente almeno la metà dei suoi amici “virtuali” e il 51% dichiara di non essersi mai preoccupato della tutela dei propri dati personali o di farlo solo saltuariamente.

La Rete è un mondo complesso e i tuoi figli dovrebbero essere supportati, secondo tempi e modi adatti alla loro età, ad acquisire le competenze necessarie a governare questa complessità; in questo, famiglia e scuola si trovano in prima linea.

SID: 8 consigli per i genitori

1. Prima di tutto informati, cerca di conoscere il mondo che i tuoi figli frequentano e con il quale interagiscono così tanto e poi sperimenta; se non lo hai ancora fatto, creati un profilo sui social, interagisci e naviga in Rete, avendo cura di non invadere i loro spazi;

Crea uno scambio dialogico sull’essere online; fatti raccontare cosa amano fare in Rete e confrontati su ciò che invece fai tu; 3. Trova occasioni per parlare di ciò che può accadere online; puoi, ad esempio, leggere un articolo interessante sui rischi di internet e commentarlo con loro;

Trova occasioni per parlare di ciò che può accadere online; puoi, ad esempio, leggere un articolo interessante sui rischi di internet e commentarlo con loro; 4. Chiedi loro come si proteggono online e con chi si confrontano quando sono in difficoltà, cerca di insegnare loro come tutelarsi e di chi – e in quale modo – fidarsi;

Chiedi loro come si proteggono online e con chi si confrontano quando sono in difficoltà, cerca di insegnare loro come tutelarsi e di chi – e in quale modo – fidarsi; 5. Confrontati sulle esperienze di vita online dei loro amici; aiutali a costruire soluzioni possibili alle difficoltà che si possono incontrare in Rete, a partire da quanto accade ai loro amici;

Confrontati sulle esperienze di vita online dei loro amici; aiutali a costruire soluzioni possibili alle difficoltà che si possono incontrare in Rete, a partire da quanto accade ai loro amici; 6. Insegna loro ad aiutare gli altri e a essere leali: un internet più sicuro si costruisce anche attraverso l’attenzione e l’aiuto reciproco online;

Insegna loro ad aiutare gli altri e a essere leali: un internet più sicuro si costruisce anche attraverso l’attenzione e l’aiuto reciproco online; 7. Crea momenti per fare cose insieme su Internet: puoi, ad esempio, trovare un interesse o un hobby comune online;

Crea momenti per fare cose insieme su Internet: puoi, ad esempio, trovare un interesse o un hobby comune online; 8. Man mano che crescono, ri-negozia le regole di navigazione. Decidete insieme le regole, anche se spetta a te l'ultima parola: quanto tempo utilizzare internet al giorno, cosa fare e non fare sui social, come gestire le password, i contatti con gli sconosciuti, le ecc. Ricordati che sarà un adulto adeguato solo se avrà avuto la possibilità di sperimentarsi e mettersi alla prova crescendo. Per questo occorre libertà (seppur vigilata).



Per altri consigli e informazioni visita il portale di Generazioni Connesse.

Scopri anche il nostro impegno con la comunità scolastica per il SID.

Infine, se doveste venire a conoscenza di episodi di cyberbullismo leggete cosa è possibile fare in questi casi grazie alla legge L. 29 maggio 2017 n. 71.