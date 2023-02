Terremoto Turchia-Siria: bambini a rischio sotto le macerie

Questo è uno dei terremoti più forti che abbiano colpito la regione in 100 anni, in un momento già difficile per il clima gelido e le tempeste di neve.

EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA

Il terremoto di magnitudo 7,8 e le successive scosse di assestamento sono state avvertite in tutta la regione della Turchia, fino alla Siria nord-orientale, alla Giordania e al Libano.

Più di 2.800 edifici sono crollati in Turchia, inclusi ospedali, scuole e strutture governative. Al momento, stiamo valutando i bisogni immediati dei bambini e delle loro famiglie e siamo pronti ad intervenire.

I soccorritori stanno combattendo contro il gelo per raggiungere le bambine e i bambini che si teme siano rimasti intrappolati sotto le macerie dopo che il terremoto e altre due grosse scosse hanno colpito da stanotte 10 province nel sud della Turchia e devastato gran parte della Siria, con migliaia di vittime, secondo i media, e costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case.

Il terremoto come ulteriore fattore di rischio

Dopo dodici anni di conflitto in Siria, le famiglie solo nel baratro. A causa dell’economia crollata, stavano già lottando per nutrire i propri figli, per tenerli al caldo quest'inverno e per mandarli a scuola. Siamo di fronte ad uno dei terremoti più forti che abbiano colpito la regione in 100 anni. Inoltre, le scosse di assestamento continuano, provocando ulteriore terrore. Questi bambini hanno bisogno del nostro sostegno immediato.

Per sostenere i nostri sforzi di risposta all'emergenza in atto, dona ora.

“I nostri team si stanno muovendo rapidamente per rispondere all'emergenza, ma è fondamentale che la comunità internazionale agisca ora per fornire supporto alle migliaia di persone bisognose" dichiara Sasha Ekanayake, Direttore di Save the Children Turchia.

Cosa stiamo facendo

Nel nord-ovest della Siria, stiamo lavorando a stretto contatto con le organizzazioni partner per valutare l'entità dei danni e fornire il sostegno di cui i bambini hanno disperatamente bisogno man mano che la situazione diventa più chiara.

In Turchia stiamo valutando i bisogni della popolazione e abbiamo creato un team che sosterrà la risposta all'emergenza nazionale in tutta la regione, in stretto coordinamento con il go-verno e le principali parti interessate. Le nostre squadre sul campo stanno pianificando gli interventi di supporto alle comunità colpite con kit di emergenza per l'inverno, fornendo coperte e abbigliamento invernale.

Per approfondire leggi il comunicato stampa.