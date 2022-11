Ucraina: i blackout elettrici spengono anche l’istruzione dei bambini

In Ucraina l'accesso dei minori all'istruzione è destinato a peggiorare drasticamente man mano che i combattimenti continuano intorno ai centri urbani e alle aree densamente popolate come Kiev. Secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina, al 22 ottobre si stimava che 2,6 milioni di studenti seguissero le lezioni da casa. Mentre alcune scuole sono state in grado di riaprire dal primo settembre, molte mancano di rifugi d’emergenza, sono state danneggiate o distrutte o rimangono sotto la possibile minaccia di attacchi. L’istruzione online è essenziale affinché i minori continuino il loro apprendimento.

Il nostro sondaggio sui social

Nel mese di ottobre è stato condotto un sondaggio tramite i social media coinvolgendo oltre 1.600 genitori in tutta l'Ucraina per scoprire se le interruzioni improvvise di corrente abbiano avuto un effetto sull'istruzione dei loro bambini.

Un genitore su due in Ucraina ha affermato che l'istruzione dei propri figli ha sofferto dopo che i ripetuti attacchi alle centrali elettriche in ottobre hanno lasciato più di 4,5 milioni di famiglie senza elettricità. Hanno riferito che tra il 10 e il 21 ottobre i figli hanno perso le lezioni online o non hanno potuto fare i compiti a causa dell'assenza di elettricità, della connessione internet o perché avevano bisogno di rifugiarsi in un posto sicuro.

“È impegnativo, ma mio figlio fa tutti i compiti da solo. Ha un talento per l'apprendimento, ma è difficile leggere, scrivere e completare le attività tramite smartphone” ha detto la mamma di uno studente in Ucraina che ha partecipato al sondaggio. Nel mese di novembre, i continui attacchi alle infrastrutture energetiche hanno lasciato circa 10 milioni di famiglie in tutto il Paese senza elettricità.

Black out sull’istruzione

Durante il conflitto in Ucraina migliaia di scuole sono state danneggiate da bombardamenti e attacchi missilistici e centinaia sono state completamente distrutte. I bambini e gli adolescenti ucraini sono costretti a nascondersi nei rifugi a giorni alterni e ciò non gli consente di frequentare la scuola di persona.

Un'intera generazione di bambini rischia di perdere l'apprendimento, lo sviluppo e la gioia che l'istruzione fornisce. Le parole Viktoriia, una ragazzina di 16 anni, che vive a Boryspil vicino a Kyiv mostra il disagio comune dei giovani studenti: “Nella nostra città le interruzioni di corrente sono abbastanza frequenti. E ogni volta che accadono, perdo alcune lezioni. La connessione mobile di internet non è sempre sufficientemente buona per connettersi alle lezioni online. Esamino da sola il materiale, ma è difficile perché mi manca molto parlare di persona con gli insegnanti. Senza le loro spiegazioni non riesco davvero a capire tutto” ha aggiunto.

I docenti hanno riferito che i blackout stanno influenzando anche la motivazione dei minori a imparare, nonostante sia studenti che insegnanti cercano di fare del loro meglio: “Alleghiamo video lezioni, creiamo presentazioni, inviamo lezioni a chi non è riuscito a connettersi a internet. Ma stiamo vivendo un momento difficile, e lo è anche per i bambini e i ragazzi. Manca loro la motivazione.” ha riferito Mariia, un'insegnante di matematica della regione di Kiev.

Il nostro intervento

Siamo in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari ai bambini e alle loro famiglie. Sostiene anche le famiglie di rifugiati in tutta Europa e aiuta i minori ad accedere all'istruzione e ad altri servizi essenziali.

In Ucraina stiamo aiutando a ricostruire le scuole danneggiate e ha creato una rete di centri di apprendimento digitale per aiutare i minori ad accedere all'istruzione. Distribuiamo anche kit educativi che contengono penne, matite colorate, blocchi per appunti e materiale didattico, in modo che bambini e ragazzi non perdano l'apprendimento fondamentale.

Chiediamo alle parti in guerra di rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, compresi quelli sulla proporzionalità e la discriminazione nel prendere di mira e portare a termine le operazioni, e di garantire che i civili e le strutture civili, in particolare quelle che hanno un impatto sui bambini come case, scuole e ospedali, siano protetti dagli attacchi.

Per approfondire leggi il comunicato stampa.