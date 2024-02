IMPOSSIBILE 2024: per i diritti dei bambini in Italia e nel mondo

Torna il 30 e 31 maggio, a Roma, l’evento “IMPOSSIBILE2024 - Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora”, il nostro appuntamento biennale inaugurato nel 2022, che coinvolge esperti, giovani, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dell’accademia, del terzo settore e chi interviene quotidianamente sul campo, per rendere possibile ciò che oggi sembra non esserlo.

IMPOSSIBILE 2024: il 30 e 31 maggio

Crisi alimentari, conflitti, crisi di sfollamento, cambiamenti climatici, povertà assoluta. Tutto ciò è davvero inevitabile? È davvero IMPOSSIBILE salvare la vita dei bambini e garantire il rispetto dei loro diritti?

Sulla scia dell’insegnamento della nostra fondatrice, Eglantyne Jebb, continuiamo fieri a rispondere a questa domanda riprendendo le sue parole: “Non c’è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo”.

Già un secolo fa, Eglantyne Jebb sosteneva che per salvare le bambine e i bambini fossero necessarie tre cose: conoscenze, risorse e volontà. Ed è proprio per conoscere e affrontare le sfide che riguardano i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, in Italia e nel mondo, il 30 e 31 maggio, a Roma, organizziamo IMPOSSIBILE2024. Scopri di più sulla pagina dedicata:

IMPOSSIBILE2024

L'evento intende coinvolgere le migliori conoscenze, risorse ed energie del mondo della politica, dell’economia e dell’impresa, della cultura, del terzo settore e della società civile. Per l’edizione di quest’anno sarà il tema della fiducia il filo conduttore, il quanto centrale in ogni cambiamento e ad ogni autentico processo educativo.

PER I DIRITTI DEI BAMBINI IN ITALIA E NEL MONDO

Nel 2023, nei dieci Paesi del mondo che affrontano le peggiori crisi alimentari, il numero dei bambini precipitati nel baratro della fame ha registrato un aumento del 32% rispetto al 2022. Sempre nello stesso anno, ogni giorno circa 29 mila bambini sono stati costretti a lasciare le proprie case nei 10 scenari delle più gravi crisi mondiali, per un totale di oltre 10,5 milioni, portando così il numero globale dei bambini sfollati a 50 milioni. Sono proprio i conflitti che affliggono la vita di 1 bambino su 6 al mondo.

Se tutto questo è ciò che accade nel mondo oggi, in Italia, più di un milione di minorenni vivono in condizioni di povertà assoluta, non disponendo dei beni e servizi per una vita dignitosa, mentre la percentuale di dispersione scolastica si attesta all’11,5%, con gravi disuguaglianze territoriali.

Come disegnare nuove politiche pubbliche che conferiscano fiducia e aprano spazi di protagonismo per i ragazzi e le ragazze, a partire da quelli che vivono nei contesti più marginali? Come allargare lo sguardo al mondo per sviluppare relazioni internazionali che sappiano valorizzare i talenti e le capacità dei giovani di altri continenti, a partire dall’Africa, e che promuovano lo sviluppo e la pace?

Di tutto questo si discuterà ad IMPOSSIBILE 2024. Scopri tutte le informazioni sui Panel e i Workshop che verranno organizzati durante l’evento:

Scopri il programma

Per approfondire, leggi il comunicato stampa.