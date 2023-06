Il fenomeno della migrazione dei minori

L’Italia e l’Europa stanno affrontando la peggior crisi migratoria degli ultimi anni: crisi climatica, conflitti, violenze e disuguaglianze hanno portato a un numero record di persone che lasciano i loro Paesi d'origine e circa 281 milioni di persone in tutto il mondo sono migranti. Nello specifico, il Medio Oriente e il Nord Africa ospitano il maggior numero di minori migranti internazionali. Molti hanno perso genitori, fratelli, sorelle e amici. Hanno assistito ad atti di violenza indicibili.

I minori migranti giunti in Italia, specialmente se arrivati soli, senza famiglia o un adulto di riferimento da cui poter ricevere tutela e accudimento, rischiano di diventare facile preda di sfruttatori e trafficanti anche quando sono entrati nel circuito dell’accoglienza.

Minori Migranti: chi sono

I minori costituiscono circa un terzo di tutti i rifugiati e migranti che arrivano in Europa. Una percentuale significativa di questi minori in fuga da conflitti e insicurezze nei Paesi dell'Asia meridionale, centrale e occidentale, arriva attraverso la rotta dei Balcani, che insieme alla rotta del Mediterraneo orientale va verso l'Europa occidentale e settentrionale. I Paesi sulla rotta balcanica, tra cui Grecia, Bulgaria e Croazia, membri dell'UE, sono visti principalmente come Paesi di transito dai rifugiati e dai migranti, che cercano di proseguire il loro cammino verso i Paesi dell'Europa occidentale.

I minori migranti sono bambini, bambine e adolescenti che lasciano il loro Paese per varie ragioni, volontariamente o involontariamente, con o senza genitori o adulti legalmente responsabili per loro. Inoltre, è opportuno distinguere tra:

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono minorenni che sono stati separati da entrambi i genitori e/o da altri parenti e non sono presi in carico formalmente da alcun altro adulto di riferimento per loro legalmente responsabile.

I minori separati sono coloro che sono separati da entrambi genitori o dai loro tutori legali ma non necessariamente da altri parenti.

Principali rotte migratorie: la rotta balcanica

Sono tanti i racconti dei minori stranieri non accompagnati, a volte poco più che bambini, che parlano delle atrocità subite o a cui hanno dovuto assistere, soprattutto lungo la rotta balcanica. Quotidianamente accade alla Frontiera Nord d’Italia, interessata da un passaggio continuo di minorenni stranieri non accompagnati, che entrano ogni giorno in Friuli-Venezia Giulia, tra Trieste e Udine, dove arrivano a piedi dalle montagne carsiche o lasciati nelle strade di provincia da passeur senza scrupoli. Da qui o dalle regioni meridionali dove sbarcano, una decina di minori non accompagnati raggiungono inoltre ogni giorno Ventimiglia, in Liguria. [1]

Sono state almeno 1.911 le persone respinte nei primi tre mesi del 2022 alle frontiere europee, denuncia la coalizione di enti non profit europei Protecting Rights at Borders. A livello di numeri, rispetto al 2021 c’è una flessione generale degli arrivi a Trieste e lungo il Carso: i minori stranieri non accompagnati accolti, per esempio, nell’aprile 2022 erano 40 mentre lo scorso anno, nello stesso mese, 55 (maggioranza delle provenienze: Kosovo, Pakistan e Afghanistan, in decisa flessione gli arrivi dal Bangladesh). Anche tra Bosnia Erzegovina e Croazia il flusso è rallentato, anche se con l’arrivo della bella stagione sta risalendo.

L’aumento dei minori che rimangono sul territorio è confermato dal censimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: se al 30 aprile 2021 i minori stranieri non accompagnati presenti nelle strutture erano 6.633, un anno esatto dopo erano ben 14.025. Tolta la novità dei minori soli ucraini (3.906), il dato complessivo delle restanti nazionalità è comunque aumentato a 10.119 unità. [2]

Principali rotte migratorie: il Mediterraneo centrale

Il Mar Mediterraneo continua a essere una delle tratte più pericolose del mondo, attraverso la quale si consumano viaggi che purtroppo hanno troppo spesso un esito letale, per uomini, donne e spesso bambini anche piccolissimi.

Negli ultimi dieci anni sono arrivati via mare da soli in Italia 103.842 minori stranieri non accompagnati (MSNA), prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma non di rado anche bambini, con una media di 15mila presenze annue. Nonostante i minori non accompagnati siano quindi una presenza regolare nel nostro Paese, non sono mai nati i centri governativi di prima accoglienza previsti dalla legge. Come emerge dal rapporto Missing Migrants dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM), da inizio gennaio 2021 a fine ottobre 2022, 2.836 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale, tra le coste africane e l’Italia, molti di loro bambini, anche piccolissimi, come le quattro vittime giunte a Lampedusa a fine ottobre, tutte sotto l’anno di età. [3]

Il fenomeno della migrazione di minori in Italia

A partire dagli anni ‘90 il fenomeno della migrazione di minori non accompagnati in Italia ha assunto proporzioni sempre più grandi, rivelandosi negli ultimi due decenni in tutta la sua complessità. Nei decenni sono cambiate le nazionalità prevalenti e le rotte migratorie, elementi che dipendono in larga parte dagli accadimenti geopolitici e climatici del mondo che ci circonda.

Da quel momento la strada che ha portato all’attuale sistema di accoglienza è stata costellata di tentativi, sperimentazioni e sovrapposizioni, che la legge 47 del 2017, che istituisce un sistema di protezione dedicato ai minori stranieri non accompagnati, mira a risolvere. La legge 47 è una legge di iniziativa parlamentare approvata con un ampio consenso, che è stata fortemente voluta da noi di Save the Children e da altre organizzazioni attive per i diritti umani. La legge è stata riconosciuta come un modello dalle istituzioni europee per le innovazioni che introduce nell’ordinamento.

Luci e ombre del sistema di accoglienza in Italia

Nonostante ciò, negli ultimi anni, il numero delle strutture dedicate alla prima accoglienza dei minori si è ridotto, con un conseguente prolungamento della permanenza presso gli hotspot o, addirittura, in strutture temporaneamente dedicate allo scopo presso le aree di sbarco. Anche i Centri di Accoglienza Straordinaria, che dovrebbero rappresentare la soluzione di ultima istanza, contavano al 31 dicembre 2021 soltanto 519 posti. Guardando al trend relativo ai posti finanziati nei CAS dal 2018 al 2021, appare evidente che l’intento di distribuire i minorenni sull’intero territorio nazionale al loro arrivo è stato via via disatteso, sino a concentrare in Sicilia e in Calabria la quasi totalità dei CAS minori attivi a fine 2021.

Lo scenario attuale in cui è inserito il sistema di accoglienza, presenta diverse criticità e tra le principali evidenziamo:

Posti in prima accoglienza non sufficienti rispetto al numero degli arrivi

Prolungata permanenza di minorenni presso aree di sbarco e hotspot

Sovraffollamento con elevata promiscuità e conseguente rischio di violenza e abusi

Gravi carenze negli standard di accoglienza con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e distribuzione beni di prima necessità

Mancanza cronica di mediazione linguistico-culturale

Aumento del numero di minori soli sotto i 14 anni di età

Scarso accesso alle cure mediche

Continui allontanamenti dei minori dalle strutture per raggiungere altre città e/o altri Paesi (irregolarmente)

Elevato numero di minori che rimangono «su strada» in attesa di un collocamento in luogo sicuro

Guardando i dati sui minori stranieri non accompagnati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (aggiornati al maggio 2022), infatti, se il 64,2% di giovani lascia i sistemi di accoglienza per passaggio alla maggiore età, una percentuale significativa pari al 25,6% esce dalle strutture per allontanamento mentre per il 10,2% non si hanno informazioni. Si tratta di dati molto interessanti perché potrebbero riguardare minori che scivolano nei mercati dell’illecito o del lavoro in nero cadendo nelle reti di trafficanti e sfruttatori.

Questi bambini e adolescenti hanno bisogno di sicurezza e di una possibilità di ricostruire la propria vita. Ci impegniamo in prima persona nell’assistenza e protezione dei minori migranti e rifugiati, intervenendo nei paesi di partenza, transito e destinazione. Scopri cosa facciamo per i Minori migranti.

Continua ad approfondire l'argomento:

Note:

[1] Comunicato stampa Save the Children

[2] Nascosti in piena vista 2022 - Frontiera Nord

[3-4] Nascosti in piena vista 2023 - Frontiera Sud